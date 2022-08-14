Закарпатські поліцейські та їхні сім’ї поїхали на відпочинок в Угорщину

Сьогодні на відпочинок і реабілітацію до Угорщини вирушили працівники ГУ Національної поліції в Закарпатській області та їхні сім’ї. Про це повідомив очільник ОВА Віктор Микита.

«Ці правоохоронці з перших днів повномасштабного вторгнення перебували на лінії зіткнення з окупантом у різних областях країни.

Війна триває, тож відновлення наших бійців — пріоритетне завдання на усіх рівнях. Долучати сім’ї до цього процесу надважливо», — зазначив керівник краю.

Десятиденний відпочинок для 30 осіб у курортних містах області Саболч-Сатмар-Берег вдалося організувати завдяки співпраці Закарпатської ОВА та обласної ради з Європейським об’єднанням територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю «ТИСА».

Віктор Микита подякував Генеральному консульству Угорщини в Ужгороді та Міністерству зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини за підтримку й увагу до Закарпаття».

carpathia.gov.ua