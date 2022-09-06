Закарпаття виплачуватиме населенню 4 тисячі гривень за прихисток ВПО

Закарпатці, котрі безоплатно прихистили вимушених переселенців, отримуватимуть матеріальну допомогу з обласного бюджету. Відповідне розпорядження про внесення змін до Регіональної програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на 2022-2024 роки підписав голова ОВА Віктор Микита.

«Одноразову виплату 4000 гривень надаватимуть за розміщення у вересні або жовтні 2022 року двох і більше внутрішньо переміщених осіб на період не менше 30 календарних днів. Ці кошти дозволять частково компенсувати витрати на житлово-комунальні послуги та інші побутові потреби», – зазначив Віктор Микита.

За його словами, для отримання допомоги закарпатцям потрібно подати заяву до виконавчого органу територіальної громади за місцем розташування житла.

Також необхідно подати такі документи:

– копія документа, що посвідчує особу заявника та адресу його місця проживання;

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного коду);

– копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, або документа, що підтверджує повноваження представника власника;

– копія довідок внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово розміщені в житловому приміщенні заявника;

– довідка про банківські реквізити заявника для виплати матеріальної допомоги через банківську установу (за наявності відкритого рахунку).

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