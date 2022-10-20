Закарпаття готується до можливих викликів через дії країни-агресора

На Закарпатті працює Антикризовий штаб, покликаний оперативно координувати дії громад і відповідальних структур у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Про це повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький.

«Дуже важливо, аби всі населені пункти підготували план, які об’єкти слід першочергово забезпечувати джерелами живлення, водою, газом (медичні заклади, соціальної сфери, критичної інфраструктури)», – зазначив Мирослав Білецький.

За його словами, потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій й оперативно реагувати на виклики, пов’язані з можливою загрозою з боку дій Росії.

carpathia.gov.ua