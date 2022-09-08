Закарпаття на 90% готове до опалювального сезону

На стадії завершення підготовка об’єктів господарського комплексу та бюджетної сфери області до опалювального сезону 2022-2023 років. Середній показник готовності становить 89,5%, повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

«З облікованої 1141 котельні до роботи підготували вже 1041, тобто 91,2%. Підприємства водопровідно-каналізаційного господарства області до роботи в осінньо-зимовий період готові на 88,2% від запланованих показників, житловий фонд – на 88,1%.

Школи і дитячі садки Закарпаття до проходження опалювального періоду підготували на 100%, інші об’єкти соціальної сфери (заклади охорони здоров’я, культури тощо) – на 90%», – зазначив Мирослав Білецький.

Зважаючи на військову агресію РФ і можливі проблеми з електро- і газопостачанням, обласна військова адміністрація визначила низку заходів, покликаних зменшити споживання енергоресурсів під час проходження опалювального сезону.

Серед них:

– регулювання подачі теплоносіїв залежно від часу доби, зовнішньої температури тощо;

– реконструкція котелень шляхом встановлення додаткових електричних котлів, твердопаливних котлів, які працюють на паливних пелетах;

– монтаж енергоефективних вікон та утеплення зовнішніх стін, фундаментів, підвальних/цокольних поверхів та горищ будівель;

– заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі.

«Усе це дозволить зменшити споживання енергоносіїв під час осінньо-зимового періоду 2022/23 року приблизно на 20% у порівнянні з попереднім сезоном», – зауважив перший заступник голови ОВА.

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