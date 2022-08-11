Закарпаття отримало чергову партію вакцини проти туберкульозу

В середу Уряд Угорщини передав Закарпаттю 6 тисяч доз вакцини проти туберкульозу (БЦЖ). Про це повідомив очільник краю Віктор Микита.

«Поставку здійснили в межах п’ятирічної програми Угорщини, яка завершується цього року. Йдеться про забезпечення потреби області вакцинами, котрі відсутні або наявні в недостатній кількості», — наголосив голова Закарпатської ОВА.

За його словами, зараз в Україні у зв’язку з воєнним станом є певні логістичні труднощі щодо централізованого постачання комбінованих вакцин. Такі препарати є значно зручнішими для проведення перших планових щеплень дітям, адже одна ін’єкція захищає від декількох інфекцій.

«Наявність цих вакцин в області дозволить вчасно проводити цільову профілактику», — підкреслив Віктор Микита, подякувавши Уряду Угорщини та Генеральному консулу Угорщини в м. Ужгород Йожефу Бачкаі за підтримку й увагу до Закарпаття.

carpathia.gov.ua