Закарпаття отримало 15 обігрівачів для центрів розміщення ВПО

Умежах проєкту ПРООН та Євросоюзу «Мери за економічне зростання» закарпатські центри розміщення вимушених переселенців отримали 15 обігрівачів.

Сьогодні заступник голови ОВА Олександр Пацкан разом із регіональною координаторкою Програми в області Есмою Умеровою передали 2 апарати в шелтери Баранинської громади на Ужгородщині.

Ще 13 обігрівачів розподілять в осередки Ставненської, Великолучківської та Синевирської громад, повідомив Олександр Пацкан.

«Зараз актуалізувалася потреба в такій техніці для центрів, де проживають вимушені переселенці. Це дуже важливо для підготовки осередків до холодної пори року, тож дякуємо нашим партнерам за системну підтримку», – наголосив заступник очільника Закарпаття.

Раніше ПРООН надала Баранинській, Синевирській і Ставненській громадам 60 ліжок з матрацами й комплектами постільної білизни для вимушено переміщених осіб. Надалі шелтери також планують забезпечити необхідною побутовою технікою.

carpathia.gov.ua