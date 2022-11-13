Закарпаття передало військовим черговий лазне-пральний комплекс

За дорученням голови ОВА Віктора Микити заступник керівника області Василь Іванчо спільно з головою Мукачівської РВА Едгаром Токарем передали на фронт уже четвертий лазне-пральний комплекс. Спецавто отримають наші захисники зі 105-го батальйону 63-ї окремої механізованої бригади.

«Збудований на базі термопричепа, комплекс обладнаний італійською дизельною установкою обігріву води та додатково електричним бойлером. Також є обшита липою лазня з соляною чашею та стінкою для лікування дихальної системи», – зазначив Василь Іванчо.

За його словами, у спецавтівці наявні 4 душі, 3 пральні машини, 2 сушарки, зона для прасування одягу, барбершопу.

«Цей лазне-пральний комплекс, як і попередні, виготовили власноруч небайдужі. Дякуємо всім, хто доклав зусиль до обладнання автівки. Продовжуємо підтримувати наших захисників», – наголосив заступник голови Закарпатської ОВА.

carpathia.gov.ua