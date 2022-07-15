Закарпаття та Угорщина працюють над налагодженням транзиту сільгосппродукції

Вчора голова Закарпатської ОВА Віктор Микита провів робочу зустріч із Міністром аграрної політики Угорщини д. Іштваном Нодем.

У фокусі уваги — питання перевезення сільськогосподарської продукції через транзитні коридори Закарпатської області до Угорщини.

«З перших днів блокування українських морських портів ми розпочали роботу з розширення можливостей наших залізничних та вантажних пунктів пропуску для виконання державного завдання з вивозу сільськогосподарської продукції з місць складування.

За цей час ми зробили необхідні напрацювання, і сьогодні готові інтегрувати спільні механізми з угорськими партнерами», — зауважив Віктор Микита.

Під час зустрічі керівництво області поінформувало угорську сторону про вжиті заходи для синхронізації зусиль. Водночас зосередили увагу на проблемних питаннях, які перебувають у компетенції Угорщини для можливості оперативного вирішення.

Під час зустрічі домовилися про створення робочих груп, котрі працюватимуть на постійній основі для формування пропозицій і практичної реалізації пріоритетних завдань.

«Щиро дякую Міністру аграрної політики Угорщини за візит на Закарпаття та конструктивну роботу, яка спрямована на розв’язання кризових питань, пов’язаних із блокуванням Росією каналів постачання сільськогосподарської продукції з України», – резюмував Віктор Микита.

carpathia.gov.ua