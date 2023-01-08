Західний кордон. Ситуація у пунктах пропуску

За добу 7 січня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 55 тисяч осіб та 11 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 33 тисячі осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 22 тисячі осіб, 20 тисяч з них – громадяни України.

Оформлено 43 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Станом на 10:00 08 січня пункти пропуску на українсько-польському кордоні працюють у штатному режимі.

Впродовж попередньої доби не значні накопичення з легковиків на виїзд з України спостерігались майже на усіх пунктах пропуску, найбільше у «Краківці» та «Устилузі».

Сьогодні вранці лише перед пунктом пропуску «Краківець» зупинилось 20 легковиків. На в’їзд в Україну черг не зафіксовано.

У черзі на виїзд до Польщі у «Краківці» та «Шегинях» очікують 8 та 7 пасажирських автобусів відповідно. Накопичення зі сторони суміжної держави не спостерігається.

Нагадаємо, що перетин кордону залежить від роботи усіх представників контрольних служб, які здійснюють свою діяльність в пунктах пропуску та працівників відповідних служб суміжної сторони.

dpsu.gov.ua