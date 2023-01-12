Західний кордон. Ситуація у пунктах пропуску

За добу 11 січня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 80 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 45 тисяч осіб. 28 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 35 тисяч осіб, 32 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 55 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:30 12 січня пункти пропуску на українсько-польському кордоні працюють у штатному режимі.

Впродовж минулої доби незначні накопичення з легковиків на виїзд з України спостерігались в другій половині дня майже в усіх пунктах пропуску, найбільше – у «Шегинях», «Краківці» та «Устилузі».

Сьогодні вранці перед пунктами пропуску «Угринів» та «Устилуг» очікують 10 легкових автомобілів. Ще близько 15 автівок зупинилось у черзі перед пунктом пропуску «Шегині». На в’їзд в Україну зафіксовано у «Шегинях» 10, та в «Угринові» 20 легковиків. На решті пунктів пропуску накопичення автомобілів не спостерігається в обох напрямках.

За попередню добу, традиційно вночі, спостерігалось у «Краківці», «Грушеві» та найбільше у «Раві-Руській» і «Шегинях» накопичення на виїзд до Польщі автобусів.

Сьогодні вранці перед пунктами пропуску «Грушів» та «Рава-руська» очікують 2 та 5 автобусів відповідно. З боку суміжної держави черг з автобусів не зафіксовано.

dpsu.gov.ua