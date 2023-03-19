Західний кордон. Ситуація у пунктах пропуску

За добу 18 березня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 76 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 39 тисяч осіб. 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

В Україну за минулу добу прибули 37 тисяч осіб, 33 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 100 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 19 осіб – двоє з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 17 осіб затримані поза ними.

dpsu.gov.ua