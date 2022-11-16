Західний кордон. Ситуація у пунктах пропуску

Станом на 09.00 16 листопада у всіх пунктах пропуску, які функціонують на кордонах з країнами ЄС та Молдовою (в межах Чернівецької області) пропуск легкових авто та автобусів здійснюється у штатному режимі.

За минулу добу, 15 листопада, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 53 тисячі осіб та 16 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 25 тисяч осіб. 15 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

В Україну за минулу добу прибули 28 тисяч осіб, 25 тисяч з них – наші співвітчизники.

Здійснено оформлення 68 вантажівок з гуманітарною допомогою.

dpsu.gov.ua