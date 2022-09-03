За пів року до Польщі виїхали шість мільйонів українців

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, з 24 лютого, кордон у напрямку Польщі перетнули 6 млн осіб.

Про це в суботу інформує у Твітері Прикордонна служба Польщі, передає Укрінформ.

“З 24 лютого польські прикордонники пропустили на пунктах пропуску з України в напрямку Польщі 6 млн осіб”, – йдеться у повідомленні.

Водночас, у зворотному напрямку, з Польщі в Україну, кордон за цей час перетнули понад 4,2 млн осіб.

За минулу добу, 2 вересня, більше осіб перетнуло спільний кордон у напрямку України: 22,2 тис. осіб в’їхали до Польщі, 25,7 тис. – до України.

За попередніми оцінками, у Польщі, станом на сьогодні, може перебувати понад 3 млн громадян України. Водночас, до польських шкіл 1 вересня пішло 185 тис. українських дітей.

ukrinform.ua