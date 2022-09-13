За час війни на Закарпатті створили понад 3,5 тисячі нових сімей

Від початку війни на Закарпатті зареєстрували 3 583 шлюби, інформує заступник начальника Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції в області Михайло Думнич.

Зокрема, понад 100 шлюбів за спрощеною процедурою уклали пари військовослужбовців. Йдеться про можливість одруження за фізичної відсутності наречених під час реєстрації.

За словами Михайла Думнича, загалом від початку року в області побралися 4 626 пар молодят. Найбільше нових сімей створили в Ужгороді (1 110 шлюбів), Тячівському районі (784) та в Мукачеві (554).

carpathia.gov.ua