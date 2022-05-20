Зеленський привітав Каталін Новак зі вступом на посаду Президента Угорщини

Текст вітання Президентка Угорщини Каталін Новак опублікувала на своїй сторінці в Фейсбук. У вітанні до неї Президент України, зокрема, відзначив, що пані Новак очолила Угорщину в час надскладних викликів для Європи у звязку з повномасштабною війною росії проти України.

“Збройний напад на Україну став брутальною атакою проти спільних цінностей миру та свободи, які поєднують народи наших країн та всього демократичного світу.

Ми високо цінуємо гуманітарну допомогу, яку надає Угорщина, а також сприяння громадянам України, які вимушені шукати прихистку на території Вашої країни внаслідок агресії рф.

Розраховуємо на подальшу тверду підтримку Угорщиною суверинітету і територіальної цілісності України, а також солідарність у питаннях підвищення обороноздатності України та посилення економічних санкцій проти рф включно з енергетичним сектором.

Покладаємося на всебічне сприяння угорської держави щодо надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС”.