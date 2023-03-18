Зернову угоду продовжили ще на 120 днів

Україна досягла домовленостей з Туреччиною та ООН про продовження зернової угоди на 120 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова у Facebook.

„Вдячний генеральному секретареві Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррешу та президенту Туреччини Реджепу Ердогану, а також усім країнам-партнерам за спільні зусилля для продовження дії документа (зернової угоди – ред.) ще на 4 місяці”, – заявив міністр.

За його словами, таке продовження означає, що Україна буде і надалі експортувати агропродукцію через три морські порти.

Кубраков зазначив, що з 1 серпня 2022 року вже 25 мільйонів тонн агропродукції було відправлено на потреби світу.

„Водночас головним викликом є прискорення інспекційних перевірок у Туреччині. Це дозволить світу отримати ще більше української агропродукції. Також продовжуємо роботу з приєднання до зернової ініціативи портів Миколаївської області та розширення номенклатури вантажів”, – додав чиновник.

При цьому продовження зернової угоди підтвердив і Ердоган.

„Я хотів би поділитися зі світовою громадськістю новинами про Чорноморський коридор. З сьогоднішнього дня закінчувалася дія угоди про зерновий коридор. У результаті переговорів з обома сторонами (Україною та Росією – ред.) ми продовжили терміни. Стабільність документа життєво важлива”, – зазначив президент Туреччини.

rbc.ua