Керівництво області відвідало військових 128-ї ОГШБр у зоні виконання бойових завдань

Вчора очільник Закарпаття Віктор Микита разом із заступником голови ОВА Ігорем Шинкарюком відвідали військовослужбовців 128-ї бригади у районі виконання бойових завдань.

«Бойовий дух і мотивація у захисників — на найвищому рівні. Хлопці втомлені, однак готові й надалі рухатися вперед та звільняти наші території від окупанта. Вони — справжні герої.

Поспілкувалися з особовим складом та командуванням бригади. В деталях розуміємо нагальні й поточні потреби підрозділів, над забезпеченням яких будемо точково працювати. Згадали воїнів, котрі віддали свої життя у боях за нашу незалежність», — прокоментував Віктор Микита.

Керівництво області передало бійцям вантажні автомобілі та пікапи для підвищення мобільності захисників, високоякісну оптику для дальнього спостереження, 50 цифрових модулів з програмним забезпеченням АСУ «Кропива».

«Як і інші візити до наших бійців, цей надихнув нас усіх. Підтримка військових формувань повинна бути постійною, системною та ефективною.

Дякуємо рідному Закарпатському легіону за службу, героїчну боротьбу проти окупантів і мирне небо», — резюмував очільник ОВА.

carpathia.gov.ua