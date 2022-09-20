Керівництво області стимулює розміщення ВПО в приватному секторі
Можливості розширення обласної фінансової підтримки закарпатців, котрі прихистили вимушених переселенців, обговорили вчора на нараді заступник голови ОВА Петро Добромільський та представники міжнародних організацій.
«Зараз відповідна програма передбачає одноразову виплату в розмірі 4 000 грн з обласного бюджету місцевим мешканцям, які протягом вересня-жовтня розмістили в себе ВПО», – наголосив Петро Добромільський.
За його словами, в регіоні напрацьовують механізми для розширення допомоги на чотири місяці – з листопада по лютий.
Для цього керівництво ОВА планує залучити благодійні організації, адже виплати стимулюватимуть розміщення вимушених переселенців у приватному секторі.