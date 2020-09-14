Кулеба запросив очільника МЗС Угорщини на Закарпаття

Міністр закордонних справ України провів телефонну розмову з угорським колегою.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійярто відвідати Закарпаття 23 вересня.

Як повідомили у прес-службі МЗС України, відбулася телефонна розмова двох міністрів. Кулеба запросив угорського колегу 23 вересня відвідати Закарпаття, щоб обговорити подальші кроки з реалізації вже досягнутих домовленостей з розвитку взаємодії в політичній, економічній, культурно-гуманітарній сферах та взяти участь у спільних заходах. «Запроваджені в Україні та Угорщині обмеження для в’їзду іноземців у зв’язку з поширенням коронавірусу накладають певні обмеження на всіх громадян, незалежно від статусу. На цьому тлі наша зустріч є чітким сигналом — обидві країни налаштовані на пошук взаємоприйнятних рішень без зволікань», – сказав глава зовнішньополітичного відомства України. У прес-службі додали, що міністри погодилися, що соціально-економічний успіх Закарпаття може стати спільною історією успіху відносин України та Угорщини, і що дружні відносини між двома країнами важливі для всього регіону Центральної Європи.

Forrás: UNIAN

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