В Україні змінили тривалість лікування пацієнтів із COVID-19

Змінами було скорочено тривалість як амбулаторно-поліклінічного, так і стаціонарного лікування. Раніше пацієнт мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або ж від дати взяття матеріалу на тестування.

Тепер повторне тестування на наявність в організмі вірусу можна проводити через 5 днів від дати появи симптомів або отримання позитивного результату тестування методом ПЛР. Важливо, що йдеться лише про тестування методом ПЛР.

Якщо людина отримала негативний ПЛР-тест та не має симптомів захворювання, то самоізоляцію можна завершувати.

Також самоізоляцію можна завершувати за умови відсутності симптомів захворювання через 5 днів від дати їх появи або від дати отримання позитивного результату тестування.

Окрім того, змінено вимоги до повторного проведення тестування. Тепер підтвердженим вважається випадок COVID-19 без наявності симптомів, але який був підтверджений експрес-тестом на антиген. Основна умова – контакт із підтвердженим випадком COVID-19.

Forrás: moz.gov.ua