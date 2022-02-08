В Україні змінили тривалість лікування пацієнтів із COVID-19

Szerző: | 2022.02.08., 12:54 | Hовини

Fotó: Pixabay

Змінами було скорочено тривалість як амбулаторно-поліклінічного, так і стаціонарного лікування. Раніше пацієнт мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або ж від дати взяття матеріалу на тестування.

Тепер повторне тестування на наявність в організмі вірусу можна проводити через 5 днів від дати появи симптомів або отримання позитивного результату тестування методом ПЛР. Важливо, що йдеться лише про тестування методом ПЛР. 

Якщо людина отримала негативний ПЛР-тест та не має симптомів захворювання, то самоізоляцію можна завершувати. 

Також самоізоляцію можна завершувати за умови відсутності симптомів захворювання через 5 днів від дати їх появи або від дати отримання позитивного результату тестування.

Окрім того, змінено вимоги до повторного проведення тестування. Тепер підтвердженим вважається випадок COVID-19 без наявності симптомів, але який був підтверджений експрес-тестом на антиген. Основна умова – контакт із підтвердженим випадком COVID-19. 

Forrás: moz.gov.ua

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