Медикаменти та продукти харчування — чергова допомога від Угорщини

Сьогодні голова Закарпатської ОВА Віктор Микита відвідав пункти прийому вимушено переміщених осіб поблизу КПП «Лужанка – Берегшурань».

Очільник області провів зустріч із членом Уряду Угорщини, міністром Каталіною Новак та єпископом реформаторської церкви Золтаном Балогх.

«Представники церков в Угорщині й угорські громади Закарпаття разом моляться за мир в Україні та припинення війни», — зауважив Віктор Микита.

Закордонні партнери передали гуманітарний вантаж (14 автобусів) із продуктами харчування та медикаментами. Невдовзі цю допомогу відправлять туди, де її найбільше потребують.

transkarpatia.net