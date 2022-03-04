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Медикаменти та продукти харчування — чергова допомога від Угорщини

Szerző: | 2022.03.04., 19:03 | Hовини

Сьогодні голова Закарпатської ОВА Віктор Микита відвідав пункти прийому вимушено переміщених осіб поблизу КПП «Лужанка – Берегшурань».

Очільник області провів зустріч із членом Уряду Угорщини, міністром Каталіною Новак та єпископом реформаторської церкви Золтаном Балогх.

«Представники церков в Угорщині й угорські громади Закарпаття разом моляться за мир в Україні та припинення війни», — зауважив Віктор Микита.

Закордонні партнери передали гуманітарний вантаж (14 автобусів) із продуктами харчування та медикаментами. Невдовзі цю допомогу відправлять туди, де її найбільше потребують.

transkarpatia.net

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