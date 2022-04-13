Медичні заклади Закарпаття отримали від Угорщини апарати ШВЛ

Угорська екуменічна служба передала 120 апаратів ШВЛ в рамках гуманітарної допомоги для українських медиків. Про це повідомляє Закарпатська ОВА на сайті.

Зі слів першого заступника голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького, 15 апаратів передали 13 квітня у медичні заклади Закарпатської області: 2 — Центру легеневих хвороб, по одному — Обласній клінічній лікарні ім. А.Новака, Берегівській, Виноградівській, Воловецькій, Міжгірській, Хустській, Тячівській, Рахівській районним лікарням, Ужгородській, Свалявській та Іршавській міським лікарням, Обласній клінічній інфекційній лікарні й Обласному центру нейрохірургії та неврології, — йдеться у повідомленні.

105 апаратів ШВЛ згідно з розподілом Міністерства охорони здоров’я вже відправили у різні регіони України, зокрема і у ті, де тривають бойові дії.