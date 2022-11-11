Місія МВФ починає роботу в Україні

Місія МВФ у п’ятницю розпочинає онлайн-дискусії з представниками України щодо нової програми кредитування.

Про це йдеться у заяві Постійного представника Міжнародного валютного фонду в Україні Ваграма Степаняна, яка є у розпорядженні Укрінформу.

За словами Степаняна, нові перемовини стануть продовженням консультацій, проведених в жовтні у Відні.

“Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками України у контексті продовження обговорення запиту влади щодо Моніторингової програми із залученням Ради виконавчих директорів МВФ. Діалог опиратиметься на результати зустрічей, що були проведені минулого місяця у Відні, Австрія. Робота місії відбуватиметься в онлайн режимі”, – розповів Степанян.

Як повідомлялося, 17–20 жовтня група співробітників МВФ зустрічалася у Відні з представниками української влади. Обговорення стосувалися останніх макрофінансових подій і перспектив, бюджету-2023 і пов’язаних із ним потреб України у зовнішньому фінансуванні, проблем фінансового сектора та поєднання різноманітних державних рішень для підтримки макроекономічної стабільності.

ukrinform.ua