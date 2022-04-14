Наскільки обґрунтовані звинувачення проти Угорщини?

Нарікання щодо політики Угорщини відносно України в нинішній складний час звучать доволі часто, про це пишуть ЗМІ, говорять в соцмережах. Спробуємо проаналізувати всю цю інформацію й розібратися, які з них є справжніми, які надуманими, а в яких справді багато аспектів «за» і «проти». Отже, детальний «розбір польотів» чи то б пак тез, які звучать наразі на адресу Угорщини.

Теза № 1: Угорщина не засуджує дії агресії росії в публічному аспекті

Такі вислови на адресу Угорщини час від часу зринають у медійному просторі як України, так і на міжнародному рівні. Чи так це?

Ні! Уже в перший день війни, 24 лютого, до МЗС Угорщини викликали посла росії та засудили російську агресію щодо України. Одразу ж прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт разом із союзниками по НАТО засуджує російську агресію. Голова МЗС Петер Сійярто підтвердив, що його держава послідовно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.

28 лютого Угорщина підтримала резолюцію Генеральної асамблеї ООН, якою була засуджено російське вторгнення в Україну. «За» відповідну резолюцію висловились 141 країн, у тому числі Угорщина, зі 193 учасників.

5 березня під час 30-го засідання було схвалене рішення щодо надання Україні статусу країни-учасниці CCDCO, тобто, де-юре Україна приєдналася до Центру кібербезпеки при НАТО.

10 березня угорський парламент у Будапешті схвалив заяву, якою також засудив російську інтервенцію в Україну і однозначно висловився про важливість підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

16 березня Угорщина підтримала виключення росії з Ради Європи.

10 квітня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан засудив масові вбивства мирного населення в Бучі. Крім того, він підтримав міжнародне розслідування, спрямоване на встановлення винних у звірських вбивствах.

Теза № 2: Угорщина не підтримує пакети санкцій ЄС проти росії

Розмови про те, що нібито Угорщина стоїть осторонь цих процесів, почалися мало не в перші дні російської збройної агресії проти України. Тоді, перед першим санкційним пакетом ЄС (в тому числі по SWIFT), прозвучали заяви, що, мовляв, Угорщина його не підтримує. “Ми ніколи не виступали проти жодної з пропозицій щодо санкцій, ми не блокували і не блокуємо нічого», – відповів на це міністр зовнішніх справ країни Петера Сіярто і висловив обурення, що «у той час, коли люди вмирають, коли йде війна, дехто керує фабриками фейкових новин», які «брешуть, що Угорщина блокує частину санкцій проти Росії, наприклад, щодо системи SWIFT».

Тільки через якийсь час, коли критика Угорщини розгорілася, лідер Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер спростував звинувачення проти Угорщини у справи SWIFT і визнав, що санкції залежали від рішення Німеччини. Але цю заяву вже мало хто надрукував…

Це був один із перших політично вмотивованих фейків проти Угорщини на догоду окремим європейським політиків.

Чи, може, таким чином хтось намагався «перевести стрілки», тобто, відвернути від себе увагу?

Насправді Угорщина не блокувала жодного з 5-ти пакетів санкцій, що вже оголошені й набувають чинності: якби бодай один голос у цьому питанні звучав «проти», то не запрацював би весь блок. Але всі пакети схвалені. Підтверджує це й посол України в Угорщині Любов Непоп, яка точно що стоїть на позиціях захисту рідної держави. Нещодавно в інтерв’ю Радіо Свобода вона зазначила: «…угорський уряд підтримує всі санкції, починаючи з 2014 року, які запроваджувалися проти Росії, й починаючи з 24 лютого вони також підтримували всі пакети санкцій, які до цього були запроваджені».

Теза № 3: Угорщина проти запровадження ембарго на енергоресурси рф

Щодо заборони імпорту російських енергоресурсів – газу й нафти – до країн Європи, то тут і взагалі історія виглядає так, що її можна охарактеризувати висловом: «ділити шкуру не вбитого медведя». Про що мова?

Йдеться про те, що й досі на рівні ЄС не відбулося голосування за так званий шостий пакет санкцій, який передбачає ембарго енергоресурсів з росії, більше того – це питання ще навіть не виносилося на порядок денний, хоча навколо нього вже дуже багато розмов та, відверто кажучи, маніпуляцій. З огляду на те, що голосування не було, не можна говорити й про те, що Угорщина – проти.

Так, Угорщина відверто говорить, що вона не схвалює ембарго енергоресурсів росії; визнає, що її економіка майже на 80 % залежить від російських енергоресурсів, але так само залежні від них Німеччина, Італія, Франція, Австрія та інші європейські держави, і саме через них і блокується винесення питання про ембарго на розгляд!

При цьому, що цікаво, Німеччина чи Італія, чи інші європейські країни не звучать так часто в даному контексті, як Угорщина…

Днями (11 квітня) глава Європейської комісії Жозеп Боррель визнав, що й справді є деякі країни в ЄС, яким дуже складно відмовитися від російських енергоресурсів. «…це важке завдання, але воно є досяжним, якщо ми дійсно цього хочемо досягти. Це вимагає макроекономічних заходів, технічних заходів. Це означає, що європейці мають знизити температуру у власних домівках. Всі мають докласти індивідуальні зусилля, коли йдеться про скорочення споживання газу», – наголосив Боррель.

До всього він нагадав, що необхідність знизити залежність ЄС від російського газу була очевидною ще з 2014 року, коли відбулося російське вторгнення до Криму. Натомість, з того часу ЄС лише збільшив свою залежність від росії. Але зараз… прийшов час, щоб системно, постійно та змістовно скоротити залежність ЄС від російських нафти й газу.

Так, очевидно, що за добу – із сьогодні на завтра – такі питання вирішити нереально, особливо тим країнам, котрі сильно залежні. Й навпаки: легко відмовитися від енергоносіїв тим державам, які «не сидять» на російській газовій голці чи мінімально залежні від неї.

Наразі угорська влада заявила, що шукає альтернативу російським енергоресурсам.

І насамкінець ще одна крапка над «і» в питанні постачання енергоресурсів: не треба забувати, що Україна впродовж кількох останніх років отримає газ для своїх потреб в тому числі й від Угорщини (про реверс наше видання писало). Більше того: українська енергосистема підключена до загальноєвропейської за технічної підтримки Угорщини, без якої впоратися з цим завданням було б украй складно.

Знову ж таки, цитуючи Любов Непоп, варто додати: «…саме тому ми працюємо на рівні Європейського союзу, тому що це передбачає колективне рішення, яке включає в себе, зокрема, і заходи для зменшення енергозалежності тих країн, які справді залежать від російських енергоносіїв».

Власне є сподівання, що до тієї миті, коли 6 пакет санкцій буде винесений в ЄС на голосування, буде вироблене спільне рішення ЄС не тільки щодо ембарго російських енергоносіїв, а й щодо нових постачальників ресурсів/джерел тощо.

Теза № 4: Угорщина не передає Україні зброю і забороняє її транзит

Це правда. Але! Угорщина не надає власну техніку та зброю Україні з огляду на 2 головні причини. Перша: Угорщина декларує на всіх форумах за мир і, на її думку, зброя аж ніяк не сприяє досягненню миру, а тільки загострює ситуацію і призводить до більшої кількості жертв. На жаль, українських жертв…

По-друге: Угорщина має чи не найменшу кількість воєнної техніки, зброї та армії в Європі, тому просто не має, що надавати.

Також Угорщина не має застарілої техніки для передачі Україні, як це робить, приміром, Словаччина. В останній таке озброєння лишилося з часів радянського союзу і давно потребувало утилізації, але на це бракувало коштів. Наразі треба визнати: Словаччині простіше надати цю техніку Україні, бо від цього вони тільки виграють: утилізують стару і отримають натомість від НАТО нову.

І ще один факт, який швидше говорить про окремі європейські подвійні стандарти: з 2014 року й практично до введення нових санкцій зараз численні країни ЄС – Чехія, Словаччина, Франція, Німеччина та інші – попри відповідні ембарго! – надавали росії озброєння. Так, тепер не передають. Але Угорщина не озброювала рф і досі.

Наразі Угорщина виступає за те, щоб і на її території була посилена присутність НАТО, і від цього виграє в тому числі Україна, яка матиме більш захищений західний кордон.

Сьогодні, під час підготовки статті до друку, зявилася інформація про те, що ЄС виділив 1,5 млрд євро для придбання зброї для України. І зрозуміло, що в цій сумі є в тому числі й угорські гроші, адже загальноєвропейський бюджет формується із внесків усіх країн-учасниць ЄС.

Щодо транзиту зброї: Угорщина не дозволяє тільки одного напряму транзиту – через українсько-угорський кордон. Бо це означає піддати ризику збройного удару росією по Закарпаттю! Транзит зброї своєю територією до кордонів України з іншими державами ЄС Угорщина не забороняє!

Теза № 5: Угорщина може не підтримати вступу України до ЄС

Так, і такі думки вже насаджуються та «розганяються» в українському суспільстві: мовляв, Угорщина може виступити проти вступу України до Євроспільноти.

Але тут ті, хто розпалює ворожнечу між двома країнами, стовідсотково прорахувалися: Угорщина до 2017 року була і є найбільшим прихильником вступу України до ЄС. Першим кроком став безвіз, і Угорщина була одним із найбільших ініціаторів та лоббістів відкриття кордонів для українців. Колосальна підтримка була припинена тільки в звязку з освітнім та мовним законами, які схвалила Україна. Хоча зараз, від початку війни, про них уже ніхто й не згадує. З боку угорського уряду вже неодноразово і однозначно звучать посили: ці закони не на часі, наразі є в стократ важливіші питання, зараз треба Україні допомогти у боротьбі з російським окупантом.

Більше того: Угорщина вже висловила свою позицію щодо пришвидшеного вступу України до ЄС: тільки «за». Просили про це владу після виборів і закарпатські угорці, зокрема, партія КМКС звернулася до премєр-міністра Орбана з трьома проханнями: допомагати Україні, і надалі допомагати українцям, які перебувають всередині Угорщини, і третє – щоб Угорщина підтримала інтеграцію України до ЄС.

Угорщина заявляє, що підтримує євроінтеграцію України. Тепер головне – прогнати ворога з української землі.

Теза № 6. Угорщина має територіальні претензії до України

Якраз це – найбільша брехня і найбільша маніпуляція, яку постійно використовує для розпалювання ворожнечі на західних територіях України російський агресор.

Угорщина завжди і всюди наголошує, що не має жодних територіальних зазіхань і відстоює територіальну цілісність та суверенітет України! Ця теза звучала в тому числі в перші дні війни з боку офіційного Будапешта, і звучить постійно зараз. Угорщина наголошує, що дотримується міждержавних угод та конвенцій і не збирається їх порушувати.

Про що ніхто не говорить…

Ці шість основних тез, які ми навели, це не просто виписані фрази – це шість основних позицій, які Угорщина постійно намагається донести Україні, і які через відомі причини не доходять до адресатів. Можливо, в тому числі через спроби російської пропагандистської машини посварити двох європейських сусідів?

При цьому критика щодо політичних заяв Угорщини звучить всюди, а ось інформацію про підтримку та допомогу, яку надає Угорщина Україні в цей час, мало хто висвітлює.

І це при тому, що за всю свою історію Угорщини жодного разу ще не надавала нікому такої величезної і потужної допомоги, яку зараз надає Україні. І при тому, що Угорщина – серед лідерів з надсилання гуманітарної допомоги громадянам України, і про це говорить навіть Закарпатська обласна військова адміністрація. Описати все – не вистачить місця, наведемо основне:

з першого дня війни немає тижня, щоб до України не прибувала гуманітарна допомога з Угорщини;

за півтора місяця війни угорський уряд надав 11 млн євро для організації гуманітарної допомоги в Україну;

Угорщина створила спеціальну телефонну лінію, звернувшись на яку кожен бажаючий угорець може переказати кошти на підтримку України: наразі від населення Угорщини таким чином уже зібрано 2 млн євро;

першим європейським високопосадовцем в Україні з початку війни був саме угорський прем’єр Петер Сійярто: на 3 добу російської агресії він приїхав в Україну і передав 100 тисяч літрів палива для ЗСУ та 28 тон гуманітарної допомоги для переселенців;

угорське МЗС переказало 1,5 млн євро для Угорської екуменічної служби в Україні (працює у Львові) для допомоги переселенцям;

Міністерство оборони Угорщини цій же службі надало 360 тис євро;

Угорщина підтримує діяльність Червого хреста на території України;

Угорщина прийняла понад 600 тисяч українців і всім на своїй території надає всебічну допомогу: безкоштовні перевезення, їжу, медичне обслуговування тощо. За кількістю прийнятих українців Угорщина друга в Європі, а Британія й США , приміром, досі прийняли ледве по кілька тисяч осіб;

українські діти, які залишилися в Угорщині з батьками, наразі отримали можливість вчитися рідною мовою;

спортивні школи в Кішварді, Будапешті, Дебрецені прийняли кілька сотень українських спортсменів і надали можливість їм і надалі займатися спортом.

Про все це та багато іншого також ніхто не пише. Як і про те, що в разі, якщо угорський уряд не подбає про економічне благополуччя своєї держави, то й не матиме змоги допомагати українцям.

А, може, це комусь «на руку»?

Редакція kiszo.news