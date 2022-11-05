На Берегівщині відновили майже 4 км дороги місцевого значення

Перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький розповів про відновлення дорожньої інфраструктури на Берегівщині.

«У межах автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070301 Теково – Королево – Новоселиця дорожники відновили покриття на окремих ділянках та провели ямковий ремонт асфальтобетоном. Таким чином, відремонтували 3,7 км автошляху», – прокоментував Мирослав Білецький.

За його словами, завдяки проведеним роботам якість проїзду покращилась у межах смт Королево у напрямку с. Черна.

carpathia.gov.ua