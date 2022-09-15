На Закарпаття приїхав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет

У межах робочої поїздки Закарпаттям голова ОВА Віктор Микита разом із міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом відвідали Свалявський професійний будівельний ліцей.

За словами очільника області, осередок бере участь у педагогічному експерименті регіонального рівня «Забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної освіти».

«Навчальний процес у ліцеї забезпечують 42 педагогічні працівники. Загальна кількість учнів станом на 1 вересня становить 447 осіб. Основні замовники робітничих кадрів – ТОВ “Свалява-міськбуд”, “Форшнер”, “Мукачівський машинобудівний завод”, “Ядзакі Україна”, “Флекстронікс” та інші», – наголосив Віктор Микита.

Голова Закарпатської ОВА разом із міністром освіти і науки України поспілкувалися з викладацьким складом і студентами ліцею. Також ознайомилися з матеріально-технічною базою навчально-практичного центру електротехнічних технологій і НПЦ будівництва та дизайну, взяли участь у презентації роботизованої системи програми TED та обговорили питання безпеки під час навчального процесу.

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