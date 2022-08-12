На Закарпатті видобуватимуть сіль для всієї країни

Закарпаття готується прийняти естафету найпотужнішого виробника солі в Україні. Очільник області Віктор Микита повідомив, що на території Буштинської громади Тячівського району стартували роботи в межах інвестиційної угоди з ТОВ «КАТІОН ІНВЕСТ».

За його словами, йдеться про кейс, котрий дозволить розробляти Буштинське соляне родовище та добувати до 150 тисяч тонн солі на місяць методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі.

«На жаль, через бойові дії на Донеччині зупинилося держпідприємство “Артемсіль”, яке забезпечувало 100% потреби країни, – зазначив керівник ОВА. – Саме тому для виконання окремих завдань щодо покриття продовольчої безпеки країни Закарпаття включилося в цю складну, але надважливу роботу».

Віктор Микита додав, що після попередніх геологічних досліджень виявили колосальний соляний пласт, котрий починається з 35 до 500 метрів.

Зараз тут уже розпочали інженерні роботи з будівництва під’їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштували місця для працівників та інше. Водночас закупили сучасне обладнання для глибокого промислового буріння.

За інформацією фахівців, першу сіль добудуть уже через 6 місяців. Родовище зможе забезпечити 100% потреби України у технічній солі, яку постачатимуть для утримання доріг у зимовий період. Зараз потреба країни в технічній солі – до 450 тисяч тонн на сезон. Після планового розвитку інфраструктури підприємство розпочне постачання столової солі для населення.

«Ми надали інвестору максимально сприятливі умови, домовилися про розгляд додаткових опцій у межах індустріального парку, котрі дозволять підприємству швидше розвиватися.

Дякую насамперед Буштинській громаді за сучасний підхід до економічного розвитку та створення сприятливого інвестиційного клімату та усім, хто долучився на різних етапах. Це запорука успіху та сучасний європейський підхід», – резюмував голова Закарпатської ОВА.

carpathia.gov.ua