На Закарпатті викладачі з Харкова отримали гуманітарні набори

В область прибули 40 наборів гуманітарної допомоги від організації ADRA. Про це повідомив заступник очільника Закарпаття Петро Добромільський.

За його словами, майже 700 кг продуктів харчування довготривалого зберігання та засобів особистої гігієни передали працівникам Державного біотехнічного університету з Харкова за координації ОВА.

«У наш регіон переїхали 40 співробітників освітнього закладу, їх забезпечили комфортним житлом на базі Обласного еколого-натуралістичного центру в Ужгороді. Продовжуємо надавати колективу необхідну підтримку», – зауважив Петро Добромільський.

Так, набори вагою по 17 кг розраховані на місячне споживання для кожної евакуйованої родини.

Міжнародна організація ADRA спільно з обласною військовою адміністрацією також працюють у напрямку забезпечення ВПО місцями для проживання, організовують розміщення наших громадян у європейських країнах тощо.

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