На Закарпатті запрацював гуманітарний штаб для ВПО з Луганщини

Вимушені переселенці з Луганщини можуть звернутися за допомогою в гуманітарний штаб, котрий сьогодні запрацював в Ужгороді. Про це інформує голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

«Поява такого осередку – це один із ключових етапів реалізації Угоди про співробітництво та партнерство, підписаної між Закарпатською і Луганською обласними військовими адміністраціями», – наголосив Віктор Микита.

Гуманітарний штаб працює у будні з 10.00 до 15.00 за адресою просп. Свободи, 52а.

Щоб отримати допомогу, можна звернутися за телефоном +38 (099) 355-12-99 або заповнити гугл-форму за посиланням: https://bit.ly/3dfPiVN

«З перших днів війни Закарпаття продовжує приймати та системно підтримувати вимушено переміщених осіб з різних куточків України. Працюємо заради людей, бо ми – одна країна», – підкреслив очільник ОВА.

carpathia.gov.ua