На Закарпатті облаштували понад 1400 місць для середньострокового проживання ВПО

Злипня на Закарпатті облаштували 1427 місць для середньострокового проживання вимушених переселенців у різних громадах, однак потреба в реконструкції додаткових локацій залишається. Про це йшлося на нараді під головуванням заступника очільника ОВА Петра Добромільського.

«В області перебуває близько 390 тисяч українців, котрі через війну вимушено покинули свої домівки. Серед них і переселенці, які належать до особливо вразливих груп: багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю, похилого віку тощо», – зауважив Петро Добромільський.

Керівництво краю спільно з громадами та партнерськими організаціями працює над створенням комфортних умов для ВПО. Зокрема, центри розміщення внутрішньо переміщених осіб допомогли облаштувати Товариство Червоного Хреста України, Угорська екуменічна служба допомоги в Україні, «ZOA International», чеська й словацька агенції «Люди в біді», благодійні фонди «Боржавська надія», «Восток SOS», Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН).

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