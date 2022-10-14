На Закарпатті працює мобільний госпіталь «Лікарів без кордонів»

Після початку повномасштабного вторгнення РФ на території України працює незалежна міжнародна медична гуманітарна організація «Лікарі без кордонів». Її спеціалісти базуються у двох областях – Закарпатській та Івано-Франківській. Про це повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький.

Важлива місія членів організації – надавати медичну допомогу та підтримку всім, хто цього потребує, зокрема внутрішньо переміщеним особам та іншим вразливим категоріям населення.

«Зважаючи на те, що наш край – серед лідерів за кількістю прийнятих переселенців, медична система переживає колосальне навантаження. Тому закарпатські медики радо вітають допомогу своїх іноземних колег», – зазначив Мирослав Білецький.

Один з елементів роботи «Лікарів без кордонів» – організація мобільного госпіталю. Тут охочі можуть безоплатно та конфіденційно отримати послуги первинної медичної допомоги, лікування, психологічну допомогу для дітей і дорослих, консультації та продовження лікування гострих і хронічних захворювань. Окрім того, лікарі та психологи нададуть медичну та психологічну допомогу особам, які стали жертвами сексуального й домашнього насильства, проконсультують щодо питань контрацепції та екстреної контрацепції, нададуть безкоштовні ліки, тест на коронавірус.

За словами першого заступника голови Закарпатської ОВА, найближчими днями мобільний госпіталь працюватимев Ужгороді, Мукачеві, Хусті, Перечині, Великому Березному (Графік.pdf ( .pdf , 148.18 Кб )).

carpathia.gov.ua