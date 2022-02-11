На Закарпатті пройде Тиждень угорської кухні

На Закарпатті вже вдев’яте пройде Тиждень угорської кухні на Закарпатті», який триватиме з 14 по 16 травня 2021 р. Організатор заходу – Закарпатська угорська туристична рада має на меті популяризувати угорські традиційні страви серед місцевого населення та туристів, які прибувають з інших регіонів України та із-за кордону.

Угорська кухня – це одна із багатьох родзинок Закарпаття, такий скарб, який варто оберігати і зберегти, тим самим збагачувати туристичний потенціал регіону, кажуть організатори і закликають учасників туристичного бізнесу спільно формувати туристичний бренд Закарпаття.

Основними умовами участі у «Тижні угорської кухні» є наявні угорські страви у закладі та забезпечення акції в період програми.

У західно-європейських країнах подібні акції тривають тільки один день. Закарпатська угорська туристична рада вирішила розширити подію на період з п’ятниці до неділі, вважаючи такий підхід більш ефективним в успішності заходу.

Акція на пропоноване меню із знижкою 25%, крім п’ятниці, коли знижка має бути 50%.

Організатори пропонують долучитися до програми ресторанам, кав’ярням, цукерням, господарям сільських садиб, винних підвалів та іншим учасникам туристичного бізнесу!

Також наголошують про необхідність дотримання усіма учасниками та гостями карантинних вимог під час відвідин закладів.

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