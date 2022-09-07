На Закарпатті реконструюють єдиний в Україні Музей екології гір

У Рахові реконструюють Музей екології гір – єдиний у країні природничий музей українських Карпат, створений на базі Карпатського біосферного заповідника. Про це повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький.

«Тут, зокрема, замінюють покрівлю, вікна. Окрім того, оновлять фасад, проведуть ремонт всередині приміщень. Ще один важливий елемент – осучаснення експозиції закладу.

Усі роботи виконують відповідно до європейських стандартів, із застосуванням екологічних матеріалів та відповідно до вимог енергозбереження», – зазначив Мирослав Білецький.

За його словами, аби провести такі будівельні роботи, керівництву музею у співпраці з іноземним проєктом SNPA (Підтримка природно-заповідних територій в Україні) вдалося залучити грантові кошти Франкфуртського зоологічного товариства.

Варто зазначити, що музейна експозиція тут унікальна. Вона охоплює та демонструє історію Карпатських гір, їхню геологію, геоморфологію, основні типи ландшафтів, рослинний і тваринний світ, а також те, як людина використовувала дари природи на цих землях — від колонізації до наших днів, традиції і культуру місцевого населення.

Однак поки реконструкція триває, Музей закритий для відвідувачів.

carpathia.gov.ua