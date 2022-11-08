На Закарпатті стартували навчання з кібербезпеки для освітян

В обласному центрі Закарпаття розпочався дводенний семінар «Основи кібербезпеки: кібергігієна та методи викладання». Це перший етап курсу CRDF Global з кібербезпеки, повідомив заступник очільника краю Олександр Пацкан.

У навчаннях беруть участь методисти центру професійного розвитку педагогічних працівників, вчителі-методисти ЗЗСО регіону.

«Кібергігієна стала надзвичайно важливою в сучасному суспільстві, особливо питання актуалізувалося в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Без цих знань щодня можна натрапити на небезпеку в інформаційному середовищі», – зазначив Олександр Пацкан на відкритті заходу.

За його словами, після семінару методисти зможуть ділитися досвідом і практичними навичками з вчителями. Надалі передбачені курси й для педагогів, адже саме вони застосовуватимуть ці знання на уроках.

«Тішить, що все більше наших освітян долучаються до різноманітних навчань з кібербезпеки. Важливо, щоб вони на власному прикладі показували учням, як протидіяти кіберзагрозам», – наголосив заступник голови ОВА.

Захід організували обласна військова адміністрація спільно з CRDF Global, Радою національної безпеки і оборони України та Державним департаментом США.

carpathia.gov.ua