На КПП «Лужанка» збільшуватимуть пропускну здатність для вантажівок

У межах робочої поїздки на Берегівщину голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита відвідав КПП «Лужанка».

Головне питання – можливості збільшення пропускної здатності пункту пропуску для вантажних транспортних засобів загальною вагою до 40 тонн.

Керівництво краю оглянуло інфраструктуру й визначило обсяги робіт, які необхідно невідкладно виконати для розширення функціонала КПП. Віктор Микита провів нараду з митниками та прикордонниками щодо технології роботи служб на місцях і готовності особового складу до можливого пропуску більшої кількості транспорту й оформлення відповідних документів.

«Питання нагальне. Багато великих підприємств працюють із давальницькою сировиною й потребують комплектуючих, тож черги, котрі утворилися на західних кордонах України, наражають на небезпеку стале функціонування заводів, виконання контрактів з експорту та формують передумови загроз для економічного сектору»

– підкреслив голова ОВА.

Для вирішення цих моментів керівництво Закарпаття також взаємодіє з представниками Мінінфраструктури України й відповідного профільного міністерства Угорщини.

«Є чітке розуміння, що саме нам потрібно зробити для збільшення пропускної здатності ПП. Відповідні доручення відпрацювали, терміни виконання визначили»

– резюмував очільник ОВА.

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