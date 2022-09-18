На українсько-угорському кордоні може запрацювати новий КПП «Велика Паладь-Надьгодош»

Між Україною та Угорщиною найближчі кілька місяців може запрацювати новий пункт пропуску. Ідеться про КПП «Велика Паладь-Надьгодош», повідомив перший заступник очільника Закарпаття Мирослав Білецький.

«Тут є все для того, щоб запустити рух пішоходів та легкових автомобілів на базі тимчасової інфраструктури», – прокоментував перший заступник голови ОВА.

Про це під час зустрічі домовились заступник міністра інфраструктури України Мустафа-Масі Найєм та Петер Кіш-Парціу, заступник державного секретаря, відповідального за регіональний та транскордонний економічний розвиток, Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини.

Мирослав Білецький зауважив, що обидві країни мають всі технічні умови, якісну дорожню інфраструктуру для запуску пункту пропуску, потрібні лише погодження урядів.

Водночас Мустафа-Масі Найєм від України анонсував передачу угорським колегам проєкт Угоди щодо організації спільного контролю на КПП «Велика Паладь-Надьгодош» на українській стороні, коли він запрацює на постійній основі та інфраструктурі.

carpathia.gov.ua