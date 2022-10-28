Американська сторона передасть ще більше боєприпасів для HIMARS та артилерії, озброєння і техніки.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів.

Про це він повідомив в Telegram.

“Новий пакет військової допомоги від США для України на суму 275 млн доларів. Ще більше боєприпасів для HIMARS і артилерії, озброєння і техніки”, – написав він.

Єрмак подякував США, зазначивши, що Росія “боїться сучасної зброї в руках українських воїнів”.

Офіційну заяву про новий пакет військової допомоги було озвучено в Пентагоні на брифінгу.

unian.ua