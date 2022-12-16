Обласна рада ухвалила бюджет Закарпаття на 2023 рік

Депутати Закарпатської обласної ради, вчора, у ході другого пленарного засідання 8-ї сесії облради, прийняли обласний бюджет на 2023 рік. «За» – проголосувало 53 депутатів.

У новому бюджеті зменшено розмір базової дотації на 33%. Розмір середньої зарплати встановлено на рівні 6700 грн., а рівень споживчих цін — 130%. Загалом бюджет буде збільшено майже на 30%. Основним його наповненням стане податок на доходи фізичних осіб. Найбільше витрат передбачено на освіту та охорону здоров’я. Також 361 млн. грн. передбачено на фінансування 51-ї обласної програми та 107 мільйонів — на капітальні видатки. Передбачається економія коштів на утриманні закладів освіти. У порівнянні з минулим роком загальний фонд збільшився на 378 млн. грн., спеціальний – на 27 млн. грн. Збільшується частка у фінансовому виразі податку на прибуток.

Відтак по галузям: на освіту передбачено 609 млн. грн. соціальний захист – 250 млн. грн. охорону здоров’я – 198 млн. грн. на культуру – 141 млн. грн. фізкультуру і спорт – 98 млн.

Загальний фонд становить 266 млн грн ;спеціальний – 95 млн грн, що на 6,3 % більше у порівнянні з попереднім роком.

Крім того, визначено на 2023 рік: доходи обласного бюджету у сумі 2 167 318 300,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 1 773 533 400,00 гривень та доходи спеціального фонду обласного бюджету – 393 784 900,00 гривень згідно з додатком 1 до обласного бюджету на 2023 рік; видатки обласного бюджету у сумі 2 157 118 300,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 1 606 672 400,00 гривень та видатки спеціального фонду обласного бюджету – 550 445 900,00 гривень згідно з додатком 3 до обласного бюджету на 2023 рік.

Пресслужба Закарпатської обласної ради