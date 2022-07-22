Олена Зеленська закликала США надати Україні системи ППО

Під час візиту до Сполучених Штатів Америки дружина Президента України Олена Зеленська виступила в Конгресі, законодавчому органі США. Вона стала першою в історії дружиною іноземного лідера, яка отримала можливість виступити з промовою в стінах цієї інституції.

На початку промови Олена Зеленська наголосила, що говоритиме не за протоколом, а передусім як жінка й мати. До конгресменів вона звернулася не лише як до політиків і представників партій, а як до матерів і батьків, дідусів і бабусь, доньок і синів.

«Адже хоч би які посади обіймали, ми завжди залишаємося насамперед частиною своєї родини», – зауважила перша леді України.

Дружина Президента розповіла про трагедії, які переживають українські сім’ї через російське вторгнення.

Вона продемонструвала відео та світлини чотирирічної Лізи, яка загинула у Вінниці внаслідок російського обстрілу, а також дітей, убитих на Миколаївщині та Одещині, загиблих працівників і відвідувачів торговельного центру в Кременчуку, спаленого російською ракетою 27 червня.

«З початку війни Росія випустила по Україні вже три тисячі різних крилатих ракет, але щоб зруйнувати чиюсь сім’ю, не треба навіть ракети – вистачає маленького уламка, – зазначила Олена Зеленська.

– Тож я звертаюся до вас від імені всіх загиблих. Від імені людей, які втратили руки й ноги. І від імені людей, які ще живі та цілі. Від імені тих, хто воює, і тих, хто чекає в тилу на повернення своїх рідних з передової. Я прошу у вас зброю! Зброю не для того, щоб нести війну на чужу територію, а щоб захистити свій дім і право прокидатися в ньому живими. Я прошу у вас системи протиповітряної оборони, щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках. Щоб вони не руйнували дитячі кімнати й цілі сім’ї».

Перша леді наголосила, що системи ППО дали б дітям змогу повернутися до навчання восени, адже наразі безпечний освітній процес у новому році залишається під питанням.

Вона також подякувала США за потужну підтримку й висловила сподівання, що присутні почули її звернення сьогодні.

carpathia.gov.ua