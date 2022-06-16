ЗУІ ім.Ференца Ракоці ІІ та Університет Ніаґара – початок успішної співпраці

13 червня керівники ЗУІ ім.Ференца Ракоці ІІ та представники університету США Ніаґара зустрілися в рамках онлайн-зустрічі. Основною темою наради двох закладів вищої освіти було вирішення питання спільної співпраці.

На англійськомовній зустрічі взяли участь представники ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ, президент Ільдіко Орос, ректор, Степан Черничко, заступник ректора, Дюло Фодор, Наталія Вароді – директор благодійної організації “GENIUS”, та доценти кафедри англійської філології Катерина Лізак та Катерина Фодор.

Ніаґарський університет представили Chandra J. Foote декан та професор, James Mc Cutcheon, завідувач кафедри сучасних і класичних мов, а також Henrik Borgstron професор кафедри лінгвістики.

Спілкування між двома навчальними закладами ініціював почесний консул Угорщини Петер Форгач, який багато робить для налагодження та розвитку американо-угорських відносин.

На початку зустрічі обидві сторони представили свій заклад. Ректор Степан Черничко та заступник ректора Дюла Фодор поінформували американських професорів про інститут, його орієнтацію, роботу та навчальні програми. Професор Chandra J.Foote представив університет Ніагари, підкресливши, що їхній університет відкритий до співпраці та обміну досвідом.

Міжінституційна співпраця мала два напрямки: з одного боку, лідерами обговорювалася можливість онлайн-лекцій та курсів, а з іншого боку, обговорювалася можливість особистої участі студентів та викладачів у різноманітних програмах. Щоб створити фінансовий фон останнього, партнери шукають фінансування та інші джерела підтримки.

Обидві сторони погодилися, що англійська мова як іноземна та географія, дисципліни туризму, пропонують широкий спектр можливостей як онлайн, так і наживо (літній англійський табір, курси, туристична практика на Ніагарському водоспаді тощо).

На прохання своїх американських партнерів президент Ільдіко Орос окреслила поточну ситуацію в регіоні в тіні війни.

Наприкінці зустрічі обидві сторони домовилися, що ефективна та успішна співпраця буде закріплена угодою.