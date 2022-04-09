Орбан засуджує різанину в Бучі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, звичайно, ​​засуджує різанину в Бучі, повідомив інформагентству МТІ речник прем’єр-міністра Берталан Гаваші.

Угорщина повністю підтримує міжнародне розслідування, спрямоване на виявлення винуватців масових убивств, поінформував про позицію прем’єра Берталан Гаваші.

Речник нагадав, що Віктор Орбан під час своєї міжнародної пресконференції в середу також чітко дав зрозуміти, що це війна, розв’язана росіянами, які напали на Україну, і це агресія.

«Це спільна позиція Європейського Союзу, і Угорщина є частиною цієї позиції. Усі звірства, вважаю, повинні бути розслідувані, […] цивільне населення має бути захищене будь-якою ціною, а жорстоке поводження з мирним населенням – найрішучішим чином засуджене. Такі випадки треба розслідувати. Ми хочемо незалежного та неупередженого розслідування», – процитував слова Віктора Орбана його речник.

MTI/karpat.in.ua