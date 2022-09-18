Органи соцзахисту Закарпаття отримали 70 ноутбуків

Фахівці соціальної сфери Закарпаття отримали 70 ноутбуків від УВКБ ООН, Агентства ООН у справах біженців. Про це інформує заступник очільника області Петро Добромільський.

«Техніку розподілили в районні управління соцзахисту населення. Завдяки їй працівникам вдасться ще оперативніше вносити потрібну інформацію в реєстри, опрацьовувати звернення та консультувати краян і ВПО», – наголосив Петро Добромільський.

За його словами, на ноутбуках також встановлене необхідне програмне забезпечення, щоб фахівці могли одразу розпочинати роботу.

«Від початку війни населення області зросло майже на третину, тож ця техніка – важлива допомога для забезпечення безперебійної роботи органів соціального захисту», – підсумував заступник голови Закарпатської ОВА.

carpathia.gov.ua