Пасхальні заняття організували для переселенців у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці II.

Великодній настрій завітав до Закарпатського Угорського Інституту ім. Ференца Ракоці ІІ. Виготовлялись святкові солодощі та писанки.

Від початку війни, інститут одним з перших запропонував допомогу для прийому переселенців. У цих будівлях на даний час проживає більше сотні людей, які щодня надіються та чекають, коли ситуація зміниться на кращу. Заклад намагається надати все від них залежне для переселенців, особливо мамам, діткам та бабусям.

Надана допомога проявляється не лише в поселенні та в забезпеченні необхідного. В установі організували святкову підготовку з розмалюванням пасхальних яєць та виготовленням жовтого сиру (Будзик) з співпрацею “Про Культура Субкарпатіка”. Члени організації рукоділля ознайомили та вчили один з місцевих традиційних способів фарбування пасхальних яєць, а саме “Воскові писанки”. Всі хто брав участь спробували фарбування – писачком (дряпанкою).

Заняття було захоплюючим як для діток так і для дорослих. В приготуванні жовтого сиру взяли участь здебільшого мами. Із зацікавленням спостерігали за виготовленням традиційних солодощів. Деякі робили і нотатки для себе.

Заняттям організатори створили не лише святковий настрій в інституті, але й трохи відволікли від щодених думок та переживань. У зв’язку з великою зацікавленістю, заняття повторять. Через тиждень знову очікують на Пасхальні заняття переселенців, які проживають на даний час в інституті. “Про Культура Субкарпатіка» змогла реалізувати захід за підтримки фонду Шандора Чорі.