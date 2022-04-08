Переселенці в ОТГ Великі Береги

24 лютого в Україні спалахнула війна, хвиля переселенців досягнула території і Великоберезької ОТГ.



Раніше було прийнято рішення, про розміщення біженців у школах та дитсадках у с.Великі Береги та у с. Берегуйфалу. За словами керівника територіальної ради – Урста Івана ситуація змінилась: ми прийнняли рішення, що переселенців поселимо у Великоберезькій школі. Цих людей ми забезпечили щоденим триразовим харчуванням.

Ґейці Тихомир директор Великоберезької школи імені Доброї Петра розповів, що їх заклад до цих пір прийняв 97 осіб: 75 з яких й досі проживають у закладі – з них 31 дитина, 7 чоловіків та 37 жінок. Інші поїхали далі, а чоловіки які є військово зобовязані зареєструвались до воєнкомату. Ліцей щодня забезпечує 95-100 переселенців обідом. Як сказав керівник територіальної громади:

“Хочемо наголосити, що вище вказані соціальні допомоги на нашій території надаються завдяки гуманітарним допомогам (переважно з Угорщини). Дякуємо всім за благодійність, працю та допомогу”.

Kárpátalja.ma