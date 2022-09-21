Покладання вінків в Ужгородському замку

18 вересня цього року ми вшанували пам’ять Міклоша Берчені та його дружини Крістіни Чакі покладанням вінків в Ужгородському замку.

«Зберегти все, що залишили нам наші предки, це дуже важливо. Ми маємо передати це знання наступним поколінням, бо той, хто втрачає свою історію, може легко загубитися в світі» – нагадувала присутнім Ільдіко Орос, президентка організації Pro Cultura Subcarpathica.

Громадська організація Pro Cultura Subcarpathica вже з 2017 року традиційно вшановує пам’ять графського подружжя.

Пам’ять про Міклоша Берчені та його дружини збереглася не лише в історичних підручниках, а й у багатій літературі періоду куруців. Під час правління подружжя замок процвітав. Вони принесли в графство дух освіченого життя, культуру та мистецтво.

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