Понад 1 200 закладів освіти Закарпаття обстежили на наявність укриттів

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита спільно з державним секретарем Сергієм Захаріним відвідали низку освітніх закладів обласного центру.

Разом вони оглянули облаштовані укриття, ознайомилися з актами перевірки та заслухали членів комісії з питань готовності об’єктів.

«Громада відповідально підійшла до питання підготовки закладів освіти до навчального періоду», – підкреслив Віктор Микита.

За інформацією ГУ ДСНС України в Закарпатській області, станом на сьогодні обстежено 1205 (або 96,1%) споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів, із них 323 об’єкти потребують заходів з облаштування їх як таких, що придатні для укриття.

«Споруди потребують поточного ремонту, п’ять об’єктів – реконструкції чи капітального ремонту. Орієнтовна вартість проєктів становить 32,06 млн грн, – зазначив Віктор Микита. – Частково такі кошти передбачені в місцевих бюджетах (йдеться про 28,8 млн грн)».

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