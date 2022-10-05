Понад 320 навчальних закладів області мають Wi-Fi в укриттях

323 школи й садочки Закарпаття вже облаштували інтернетом за проєктом Мінцифри «Wi-Fi в укриттях». Про це інформує заступник голови обласної військової адміністрації Олександр Пацкан.

«Створення комфортних умов в укриттях є важливою складовою організації якісного навчального процесу зараз. Завдяки проєкту діти можуть залишатися на зв’язку з рідними навіть під час повітряної тривоги, а педагоги – мати доступ до актуальної інформації», – зазначив Олександр Пацкан.

За його словами, роутери й інше оснащення вже встановили у 249 школах та 74 садочках Закарпаття, техніка продовжує надходити й в інші освітні осередки.

«Найбільше закладів, котрі обладнали швидкісним інтернетом за проєктом “Wi-Fi в укриттях”, в Ужгородському, Мукачівському й Хустському районах, однак до ініціативи долучаються також і гірські громади краю.

Дякуємо активним провайдерам, котрі швидко та якісно встановлюють оснащення. Впевнений, що спільними зусиллями вдасться забезпечити доступом до мережі ще більше укриттів», – наголосив заступник очільника ОВА.

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