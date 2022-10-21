Понад 40 дітей військовослужбовців відправили на відпочинок до Угорщини

Сьогодні на триденний відпочинок до Угорщини із Закарпаття у супроводі дорослих вирушили 44 дитини військовослужбовців. Йдеться як про місцевих мешканців, так і тих, хто вимушено залишив свої домівки через війну.

«У Будапешті діти зможуть ознайомитися з культурою, відвідати історичні пам’ятки, музеї, а також просто гарно провести час. Поки батьки боронять країну від агресора в найгарячіших точках, наше завдання – підтримувати їхніх дітей», – наголосила директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОВА Мар’яна Марусинець.

Організувати поїздку вдалося за співпраці Закарпатської обласної військової адміністрації з Генеральним консульством Угорщини в м. Ужгород.

«Дякуємо за таку можливість для дітей наших військовослужбовців. Упевнена, що їхні вихідні будуть дуже пізнавальними, а дітям ВПО також вдасться швидше адаптуватися й знайти нових друзів», – зазначила Мар’яна Марусинець.

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