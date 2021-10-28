У Берегові вперше вручили премію імені Шарі Федак

Премію імені Шарі Федак у 2021 році заснував Благодійний фонд комунального закладу «Закарпатський обласний угорський драматичний театр» Закарпатської обласної ради з ініціативи акторки Неллі Сюч. Першу нагороду в урочистій атмосфері вручили 26 жовтня.

Премією імені Шарі Федак відзначатимуть тих угорських акторів, для яких важливими є любов до батьківщини, їхнє покликання, професія, відданість та вірність театру. Нагороду присуджуватимуть угорськомовним акторам, що працюють на території Карпатського басейну в одній театральній трупі щонайменше 15 років.

Для визначення лауреатів благодійний фонд театру створив комісію, постійним членом якої буде ініціатор Неллі Сюч, уповноважений представник фонду, а також особа чи особи, яких вони висуватимуть. Цього року до складу комісії входять директорка благодійного фонду Едіна Шін, представник Берегівського угорського театру Марія Шутєв та режисер Іштван Сабов.

До урочистої церемонії вручення премії долучився угорський актор, уповноважений міністра з українсько-угорських питань Аттіла Петнегазі, Генеральний консул Угорщини в м. Ужгороді Йожеф Бачкаї, Генеральний консул Угорщини в м. Берегові Матяш Сіладі, член міністерської комісії з питань розвитку області Саболч-Сатмар-Берег та Закарпаття Шандор Етвеш, модельєр, володарка Премії Pro Urbe Тюнде Грівнак, директор театру Spektrum румунського міста Марошвашаргей Іштван Терек, головний редактор тижневика Kárpátalja Кароліна Дорчі, голова Берегівського районного осередку Товариства угорської культури Закарпаття Йожеф Шін, секретар з питань культури ТУКЗ-КМКС Ласло Молнар, голова Берегівської міської територіальної громади Золтан Бабяк, ректор Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ Іштван Черничко, директор Громадської організації Pro Cultura Subcarpatica Маріанна Поллогі.

Урочистості розпочалися біля пам’ятника Шарі Федак на одній із площ Берегова, до якого гості поклали вінки.

Після цього церемонія продовжилася в стінах Закарпатського обласного угорського драматичного театру.

Присутніх привітав Генеральний консул Угорщини в м. Берегові Матяш Сіладі. У своїй промові дипломат, зокрема, висловив вдячність акторці Неллі Сюч за збереження пам’яті відомої угорської примадонни закарпатського походження Шарі Федак, котра мала прізвисько Жажа.

«Шарі Федак домінувала на сцені завдяки своїй вражаючій енергії та новаторству, де б не виступала: у Відні, Лондоні, Парижі чи Нью-Йорку – там і тоді все крутилося навколо неї. Тож можемо стверджувати, що актриса з маленького містечка на березі Верке підкорила світову сцену», – підкреслив, у свою чергу, Йожеф Шін.

Звернулася до гостей і Едіна Шін, котра наголосила, що угорці Берегова й Закарпаття повинні знати справжню Шарі Федак: «Хто зберігатиме та плекатиме пам’ять про неї, як не ми?! Це саме наше завдання – повернути її ім’я та постать на заслужене місце».

Після вітальних промов перейшли до церемонії вручення премії ім. Шарі Федак. За рішенням комісії, лауреатом заснованої цього року відзнаки став Жолт Богдан, актор театру м. Коложвар.

Жолт Богдан народився в 1964 році в м. М’єркуря-Чук (Чіксереда) повіту Гарґіта в Румунії. Після закінчення середньої школи з 1990 по 1994 рік навчався в Театральному інституті ім. Іштвана Сентдьорді в м. Марошвашаргей. У 1994-му став актором Державного угорського театру м. Клуж-Напока (Коложвар).

Акторська майстерність Жолта Богдана була відзначена кількома нагородами, зокрема у 2002 році – Премією ім. Марі Ясаі, у 2008-му він отримав Лицарський хрест ордена «За заслуги», у 2012-му – звання «Заслужений артист», у 2020-му – «Народний артист».

Ініціаторка заснування премії ім. Шарі Федак, акторка Неллі Сюч зазначила: «Цією премією я мала на меті пов’язати минуле, сьогодення та майбутнє».

Автор символічної статуетки премії – відомий закарпатський скульптор Михайло Колодко. Разом зі статуеткою лауреат отримує й одноразову грошову премію – сто тисяч форинтів, а також запрошення виступити з гастролями на Закарпатті.

Після церемонії вручення премії присутні побачили постановку у виконанні акторок берегівського театру. Неллі Сюч та Вікторія Торпої представили музичну п’єсу про епізоди з життя примадонни Шарі Федак. Музичний супровід забезпечив ансамбль «Жажа-бенд», зокрема Міклош Кірай, Арон Шаркьозі, Жомбор Гереді та Томаш Лауко.

Церемонія вручення відбулася за підтримки Іштвана Грежі, уповноваженого міністра, відповідального за розвиток співпраці області Саболч-Сатмар-Берег та Закарпаття, а також координацію Програми розвитку дошкільних навчальних закладів Карпатського басейну, та Фонду ім. Габора Бетлена.

Forrás: life.karpat.in.ua