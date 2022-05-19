Підручники з Закарпаття для дітей вимушених переселенців у Будапешті

Ільдіко Орос, президент Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства (ЗУПТ), депутат Закарпатської обласної ради передала майже 1000 українських підручників в Будапешті у залі BOK. Ці підручники передаються українським дітям-біженцям.

За словами Ільдіко Орос – ми, угорці Закарпаття, які живемо в меншості, вважаємо освіту на рідній мові важливим компонентом, і навіть відчуваємо становище біженців, які тепер стали меншістю, наприклад, в Угорщині. «Оскільки біженці, які прибули до Угорщини, не привезли з собою підручників дітей, за погодженням із головою управління освіти Закарпаття – Маріанною Марусинець – із Закарпаття було передано майже 1000 підручників».

Уряд Угорщини надає також додаткову допомогу в інтеграції українських біженців. З одного боку, надають особливу додаткову підтримку всім школам, які забезпечують післяобідні заняття. Також полегшили для них процес складання державних іспитів, оскільки вони мали змогу подати заявку на здачу іспитів до 20 квітня, а також мають можливість скласти іспит з угорської мови як іноземної замість предмета угорської мови та літератури.

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